"Она уже родила?": в сети бурно обсуждают новые фото Меган Маркл

Меган Маркл та принц Гаррі (фото — instagram.com)

Недавно супруга принца Гарри Меган Маркл организовала частную встречу со своим новым помощником Кристианом Джонсом. Герцогиня Сассекская обсуждала дальнейшее сотрудничество с пресс-секретарем в одном из итальянских ресторанов Лондона, передает ONLINE.UA со ссылкой на ВВС.

Журналистам удалось сфотографировать повседневный стиль 37-летней Меган Маркл. Что интересно, жена принца Гарри любит покупать одежду от брендов масс-маркета. Так, недавно она посетила свой патронаж в платье за 25 фунтов стерлингов от H&M.

Для этой деловой встречи красавица надела темно-синий гольф и пальто в тон. Для соблюдения образа в стиле "кэжуал" она надела светлые джинсы с потертостями на коленях от H&M и обула любимые туфли-лодочки бежевого цвета. Беременная жена принца Гарри скрывала свое лицо за солнцезащитными очками от бренда Виктории Бекхэм, а в ее руках была большая коричневая сумка от Mulberry.

Однако пользователей сети заинтересовал не столько стиль Меган, сколько ее "подозрительная" стройность и живость.

"Она уже родила?; действительно, такое впечатление, будто животика нет; очень стройная — ничего сказать; есть там животик! И очень даже заметный! присмотритесь!; Меган прекрасно выглядит", — пишут фанаты Маркл в комментариях к фото.