"Она уже родила?": в сети бурно обсуждают новые фото Меган Маркл

"Она уже родила?": в сети бурно обсуждают новые фото Меган Маркл

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Меган Маркл та принц Гаррі (фото — instagram.com)

Недавно супруга принца Гарри Меган Маркл организовала частную встречу со своим новым помощником Кристианом Джонсом. Герцогиня Сассекская обсуждала дальнейшее сотрудничество с пресс-секретарем в одном из итальянских ресторанов Лондона, передает ONLINE.UA со ссылкой на ВВС.

Журналистам удалось сфотографировать повседневный стиль 37-летней Меган Маркл. Что интересно, жена принца Гарри любит покупать одежду от брендов масс-маркета. Так, недавно она посетила свой патронаж в платье за 25 фунтов стерлингов от H&M.

Для этой деловой встречи красавица надела темно-синий гольф и пальто в тон. Для соблюдения образа в стиле "кэжуал" она надела светлые джинсы с потертостями на коленях от H&M и обула любимые туфли-лодочки бежевого цвета. Беременная жена принца Гарри скрывала свое лицо за солнцезащитными очками от бренда Виктории Бекхэм, а в ее руках была большая коричневая сумка от Mulberry.

Однако пользователей сети заинтересовал не столько стиль Меган, сколько ее "подозрительная" стройность и живость.

"Она уже родила?; действительно, такое впечатление, будто животика нет; очень стройная — ничего сказать; есть там животик! И очень даже заметный! присмотритесь!; Меган прекрасно выглядит", — пишут фанаты Маркл в комментариях к фото.

"Она уже родила?": в сети бурно обсуждают новые фото Меган Маркл (1)

Ранее ONLINE.UA сообщал, что принц Гарри во время торжественного обеда по поводу выхода кулинароной книги Меган Маркл несолько раз курьезно отметился, что попало в кадр папарацци.

 
Источник: ONLINE.UA Теги: Меган Маркл, стиль, беременность, фото
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