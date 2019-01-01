"Это просто невозможно!": Злата Огневич показала, как выглядела 10 лет назад

"Это просто невозможно!": Злата Огневич показала, как выглядела 10 лет назад

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Злата Огнєвич на "Голосі країни" (фото — facebook.com)

Известная украинская певица Злата Огневич решила принять участие в популярном челлендже #10yearschallenge и показала всем своим поклонникам, как выглядела 10 лет назад. Фотографии артистка опубликовала на своих страницах в социальных сетях, передает ONLINE.UA.

"Мне нравится! Видимо в 2009 я мечтала именно так выглядеть через 10 лет!", — написала украинская красавица.

"Это просто невозможно!": Злата Огневич показала, как выглядела 10 лет назад (1)

Стоит отметить, что эти фото шокировали фанатов певицы, которые не устают делать ей комплименты и удивляются тому, что сейчас она выглядит намного лучше.

"Это просто невозможно! Вы сейчас выглядите моложе!; время не имеет власти над истинной красотой; ты похудела; это все потому, что в Украине самые красивые девушки; почему глаза такие грустные; словно кукла", — пишут поклонники в комментариях к фото.

Злата Огневич — украинская певица и политик. Представительница Украины на песенном конкурсе Евровидение 2013. Народный депутат Украины VIII созыва от Радикальной партии Олега Ляшко.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее фотографии откровенного костюма американской певицы Рианны с фестиваля Coachella вызвали неоднозначную реакцию поклонников. Звезда появилась на публике в полупрозрачном полотне.

Источник: ONLINE.UA Теги: Злата Огневич, фото, #10yearschallenge
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