Неожиданно: у Путина пригрозили, что Россия может выйти из Совета Европы

Неожиданно: у Путина пригрозили, что Россия может выйти из Совета Европы

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Фото — kremlin.ru

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что сейчас Россия рассматривает все возможные варианты дальнейшего развития отношений с Советом Европы, включая выход из этой организации, передает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

"Для нас дискриминация по политическим мотивам неприемлема, — отметил он. — Сегодня мы рассматриваем все опции наших возможных действий, в том числе и вариант выхода из состава СЕ. Надеемся, что в конечном итоге у наших оппонентов возобладает здравый смысл. Мяч находится на стороне тех, кто принимал решение об исключении российской делегации: они должны это решение пересмотреть, если, конечно, управляются глубинными интересами сохранения функциональности организации".

По его словам, проще всего, если бы ПАСЕ направила приглашение российским депутатам, заявив о том, что "дискриминационный режим остался в прошлом".

"Тогда оно было бы рассмотрено нашими депутатами. Однако такие сигналы сегодня не поступают. Регламентный комитет ранее принял косметические изменения, но они, к сожалению, не меняют суть дела" – говорит российский политик.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что Россия не подала в доклад о возвращении в ПАСЕ, что было ее единственной возможностью вернуться в организацию в 2019 году. Теперь этот вопрос будет рассматриваться, в лучшем случае, летом следующего года.
Источник: ONLINE.UA Теги: Владимир Путин, РФ, РЄ, выход
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