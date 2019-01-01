Неожиданно: у Путина пригрозили, что Россия может выйти из Совета Европы

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Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что сейчас Россия рассматривает все возможные варианты дальнейшего развития отношений с Советом Европы, включая выход из этой организации, передает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

"Для нас дискриминация по политическим мотивам неприемлема, — отметил он. — Сегодня мы рассматриваем все опции наших возможных действий, в том числе и вариант выхода из состава СЕ. Надеемся, что в конечном итоге у наших оппонентов возобладает здравый смысл. Мяч находится на стороне тех, кто принимал решение об исключении российской делегации: они должны это решение пересмотреть, если, конечно, управляются глубинными интересами сохранения функциональности организации".

По его словам, проще всего, если бы ПАСЕ направила приглашение российским депутатам, заявив о том, что "дискриминационный режим остался в прошлом".