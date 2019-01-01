"Это бой моей мечты": известный американский боксер бросил вызов Ломаченко

Василь Ломаченко (фото — instagram.com))

Известный американский боксер Девин Хейни заявил, что хочет драться с украинским чемпионом WBA и WBO Василием Ломаченко. Стоит отметить, что на профессиональном ринге он выиграл 21 бой, передает ONLINE.UA со ссылкой на ВВС.

20-летний боксер даже рассказал, как одолеет украинца.

"Я хочу драться с Ломаченко, потому что все считают его БугИменом и боятся. Но там, откуда я, хулиган встречается с хулиганом. Слушайте, я буду драться с Ломаченко. Я не боюсь никого, это бой моей мечты. Как мне удастся победить его? Я буду приспосабливаться. Те ребята, с которыми он встречался, пытались идти на него, хотели его побить. Но тебе нужно быть разнообразным и уметь приспосабливаться. А это то, что я умею", – рассказал боксер. Амбициозный спортсмен в последнем поединке завоевал пояс WBC International в легком весе.

Напомним, что ранее Василий Ломаченко победил Хосе Педрасу единогласным решением судей– 117:109, 117:109, 119:107 и объединил пояса чемпиона мира в легком весе по двум версиям – WBA и WBO.

Кроме того, недавно Василий Ломаченко стал первым в рейтинге лучших боксеров мира по версии Ассоциации журналистов Америки. Стоит отметить, что эту позицию украинский боксер удерживает уже третий месяц подряд. Кроме Ломаченко, в рейтинге появился еще один украинец, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик — он находится на 8 месте.

Как сообщал ONLINE.UA ранее Ломаченко поделился воспоминаниями о единственной в его карьере поражении, заявив, что бой с Орландо Салидо он не проиграл.