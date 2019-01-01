"Нафтогаз" назвал два главных условия для транзита газа через Украину

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Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что в ходе трехсторонних переговоров о транзите российского газа в Европу украинская сторона будет настаивать на том, чтобы отношения между Украиной и Россией в этой сфере строились исключительно на европейских правилах, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Укринформ".

"Наша позиция очень простая — Украина остается надежным транзитером газа, который способен обеспечить транзит газа из России в Европу через территорию Украины в полном соответствии с европейскими правилами. В этом наша позиция непоколебима. Мы не готовы идти на какие-то особые условия, которые были у нас раньше с Россией, фактически кабальные для Украины", — отметил Витренко.

По его словам, для того, чтобы был продлен транзит российского газа через территорию Украины, должны, по крайней мере, произойти два события. С одной стороны, должен быть заключен контракт между "Газпромом", как оператором ГТС России, и украинским оператором ГТС, чтобы заинтересованные компании могли забронировать эти мощности, и через Украину газ шел транзитом. С другой стороны, должен быть контракт на бронирование этих мощностей компаниями, которые будут получать эти объемы газа.

"Лучший вариант для Украины, чтобы европейские компании бронировали эти мощности и покупали газ на границе Украина-Россия. Следовательно, это может быть как российский газ, так и газ из Средней Азии — Туркменистана, Узбекистана, Казахстана или любой другой, который прошел транзитом по территории России", — сказал представитель Нафтогаза.

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