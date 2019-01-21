Украину лишили мест в двух комитетах ПАСЕ - известна причина

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Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы изменило правила формирования комитетов, что привело к лишению Украины мест в некоторых из них, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Европейскую правду".

Руководящий орган ассамблеи решил, что в комитетах по вопросам регламента и по вопросам избрания судей ЕСПЧ не может быть больше двух представителей каждого из государств-членов.

"До сих пор в обоих комитетах не было такого ограничения; их состав формировался по предложениям политических групп. Благодаря этому в регламентном комитете было четверо украинцев — Владимир Арьев, Владислав Голуб, Юлия Левочкина и Сергей Кираль (первый заместитель председателя комитета). Этот комитет имеет особое значение, поскольку отвечал за разработку изменений к регламенту, которые должны были снять санкционное давление с РФ и открыть путь к возвращению россиян в ассамблею", — сказано в сообщении.

Как рассказал глава украинской делегации Владимир Арьев, в результате дискуссии Бюро ПАСЕ "обнулило" перечень тех депутатов, страны которых превысили новую квоту в два места в комитете.

"Было решено просто обнулить список, сейчас у нас ноль мест в регламентном комитете, и группы должны выдвигать новых кандидатов", — пояснил он.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что народный депутат, член украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко заявила, что Россия не имеет шансов в следующем году провести через Асемблею решение относительно изменения санкционных правил.