Понравится каждой красавице: ученые назвали два главных качества идеального мужчины

По словам австралийских ученых, большинство женщин отмечают, что интеллект и простота в общении – это положительные качества для потенциального партнера. Но слишком умный или слишком общительный человек скорее отпугивает их. Это подтверждают результаты исследования иностранных специалистов, передает ONLINE.UA.

Жиль Жиньяк и Клар Старбак из Университета Западной Австралии опросили 214 студентов (из них 70% – девушки, средний возраст – 19 лет). Им нужно было оценить качества, которые они ценят в потенциальном партнере: например, красоту, ум, доброту и легкость в общении.

"Вопросы формулировались так: насколько привлекательным для вас будет партнер, обладающий указанными качествами на 1, 10, 25, 50, 75, 90 и 99% больше, чем люди в целом. Опрашиваемым нужно было указать привлекательность человека в баллах – от 1 до 6", — сказано в сообщении.

И женщины, и мужчины считают все четыре качества положительными. Но слишком умные и слишком общительные мужчины оказались менее привлекательными, чем "середняки". Например, быть умнее большинства на 90% оказалось выгоднее, чем на 99%.

Как сообщал ONLINE.UA, недавно программист Джулиан Александер разработал специальное приложение, которое значительно упрощает поиск идеальной пары благодаря искусственному интеллекту.