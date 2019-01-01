В НБУ объяснили, почему попытки "расшатать" курс уже не работают

Фото: wikipedia.org

Заместитель директора департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимир Лепушинский сообщил, что участники валютного рынка привыкли к режиму гибкого курсообразования и не паникуют во время умеренных курсовых колебаний, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"Попытка валютных менял намеренно расшатывать курс гривны для "отряда алєней", то есть подстрекательство населения покупать валюту на пике девальвации, уже не работает как раньше. Участники валютного рынка привыкли к режиму гибкого курсообразования и не паникуют во время умеренных курсовых колебаний", — написал Лепушинский.

Отмечается, что сезонность является временным явлением, которое будет постепенно убывать благодаря привыканию населения и бизнеса к гибкому курсообразованию и постепенному снятию регулятором всех административных ограничений на валютном рынке.

"За уменьшение панической составляющей в поведении фирм и домохозяйств, более действенным становится и основной монетарный инструмент НБУ – учетная ставка. Логика монетарной политики инфляционного таргетирования: высокие инфляционные риски – высокие процентные ставки, создает чисто экономические стимулы для сбережений в национальной валюте и, как следствие, сдерживание роста цен. Текущая ситуация очень контрастирует с предыдущим опытом фиксированного валютного курса в Украине, поддержка которого стимулировала накопление дисбалансов в экономике страны, которые убирались во время очередного кризиса из-за значительной девальвации", — сказано в сообщении эксперта.

Как сообщал ONLINE.UA, в НБУ прогнозируют, что развитие экономики в 2019 году резко замедлится до 2,5%, в частности, из-за жесткой монетарной и фискальной политики.