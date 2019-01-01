Социологи узнали, что больше всего волнует украинцев

Эксперт-социолог, руководитель сектора исследований Центра социального инжиниринга "РАНД" Сергей Демьянов сообщил, что наиболее важной проблемой в стране, которую нужно решать, украинцы считают вооруженный конфликт на Донбассе, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Укринформ".

Отмечается, что почти 65% опрошенных назвали военный конфликт на востоке страны и события в Азовском море наиболее важной проблемой в Украине.

"Следующий блок – вопросы социально-экономического характера – зарплаты, пенсии, цены и рост цен на основные товары, тарифы, безработица, коррупция. От 30 до 25% каждая позиция набрала", – добавил Демьянов.

Кроме того, респонденты могли выбирать по три проблемы. Наименее значительными проблемами по мнению украинцев является коррупция в судах и социальное расслоение. Интересно, что по данным исследования, 62% опрошенных считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении, в правильном направлении – 17,7%, затруднились ответить 20,8%.

Указано, что исследование "Социальные и электоральные ожидания украинцев от выборов-2019 " было проведено с 9 по 18 января. Всего было опрошено 1200 респондентов по всей Украине методом интервью. Статистическая погрешность выборки составляет 3,2%.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что украинцы выбрали важнейшее событие 2018 года.