Штаб ООС: боевики обстреляли позиции бойцов ВСУ под Водяным и Марьинкой

Штаб ООС: боевики обстреляли позиции бойцов ВСУ под Водяным и Марьинкой

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Фото: facebook.com/pressjfo.news

Российские оккупанты продолжают устраивать провокации на Донбассе. За прошедшие сутки боевики 2 раза нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции ОС вблизи Водяного из гранатометов в районе Марьинки — из стрелкового оружия и гранатометов. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства.Украинские военные продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня", — подчеркнули в штабе.

По данным разведки, 21 января одного боевика было уничтожено и один получил ранения.

В течение текущих суток оккупанты огонь не открывали.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров утверждает, что предложение США о введении миротворцев ООН на Восток Украины является недопустимым. С данным заявлением он выступил на пресс-конференции в Москве по итогам российской внешней политики в 2018 году.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что из России на передовые позиции боевиков на Донбассе поступают запасы медикаментов психотропного типа, чтобы увеличить выносливость оккупантов и уменьшить чувство страха. Их выдают за витамины для профилактики против ОРВИ.

Источник: ONLINE.UA Теги: Донбасс, боевики, обстрелы, ВСУ
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