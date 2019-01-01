Крупный пожар на судах в районе Керченского пролива - количество погибших продолжает расти

Крупный пожар на судах в районе Керченского пролива - количество погибших продолжает расти

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Фото: скриншот відео

Четырнадцать человек погибли во время пожара на судах "Маэстро" и "Канди" в районе Керченского пролива. На данный момент, судьба 6-ти человек из 32 остается неизвестной. 12 спасены, передает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

Операцию перевели из спасательной в поисковую.

"По состоянию на шесть утра операцию перевели из спасательной в поисковую за отсутствия надежды найти живых", – сказано в сообщении. 

По состоянию на утро 22 января пожар еще не потушили: "Горение продолжается".

Спасенных моряков с двух охваченных огнем судов, а также тела погибших доставляют в Керчь. Ночью сделать это не удалось из-за штормовой погоды.

"В 5 утра (4 утра по Киеву – ред.) буксир "Меркурий" принял на борт спасенных моряков и тела погибших, которые были подняты из воды, в ближайшее время они будут доставлены в Керчь", – сказал собеседник агентства.

Судна "Маэстро" и "Канди" выходили из порта Темрюк на Кубани, сообщил капитан морпорта Михаил Мигда.По предварительным данным, пожар произошел во время перегрузки топлива с одного судна на другое.

Якорная стоянка, на которой были судна, была нелегальной. Судна перевозили сжиженный газ.

"Оба парохода выходили из Темрюка. Один в середине месяца (декабря 2018 года) другой — 20 января", – сказал собеседник агентства.

Как сообщал ONLINE.UA, в ночь с 19 на 20 января на элитном горнолыжном курорте Куршевель во французских Альпах произошел сильный пожар.

Источник: ONLINE.UA Теги: Керченская протока, погибшие, пожар, суда
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