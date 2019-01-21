"Есть прогресс!": в ЕС сообщили хорошие новости о блокировании "Северного потока-2"

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Вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович заявил о прогрессе в направлении изменения законодательства, которое должно усложнить строительство российского газопровода "Северный поток-2 ". Об этом он сообщил после проведения трехсторонних газовых переговоров, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Европейскую правду".

"Еврокомиссия остается полностью преданной изменении газовой директивы. Будучи честным, мы очень впечатлены Болгарским и Австрийским председательством относительно этого вопроса. Потому что прогресса, на который мы могли надеяться в комиссии, достигнуто не было", — сказал Шефчович.

Он также подчеркнул, что уже поступили новые предложения от Румынии.

"Мы изучили предложение и видим, что оно касается нерешенных вопросов, которые поднимали страны-члены. Я верю, что с этими предложениями общий подход возможен в начале февраля, и это откроет дверь к триалогу еще до проведения выборов в Европарламент в мае", — сказал вице-президент ЕК.

По его словам, Еврокомиссия стремится получить согласованный набор энергетических правил ЕС, которые будут применяться к морским трубопроводам, как это происходит в случае с наземными трубопроводами.

"Сейчас мы в ситуации, когда комиссия не видит никаких препятствий для внедрения таких правил ЕС", — добавил Шефчович.