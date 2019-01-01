Смертельный пожар на судах в районе Керченского пролива - названа вероятная причина

Смертельный пожар на судах в районе Керченского пролива - названа вероятная причина

  |  Проиcшествия   |   Читати українською
Фото: скриншот відео

Эксперт по морскому праву Михаил Войтенко заявил, что причиной пожара на двух газовых танкерах, который вспыхнули 21 января в районе Керченского пролива, могло стать нарушение техники безопасности из-за плохого состояния судов, которым было почти по 30 лет, передает ONLINE.UA со ссылкой на "РИА Новости".

По его словам, эти газовозы "маскировались" до того, как на них начался пожар.

"Скорее все вместе – и нарушение техники безопасности, и состояние судов. Оба 1990-1992 года постройки. Думаю, и низкая квалификация экипажа – опытные, квалифицированные моряки не работают на подобных судах", – сказал Войтенко.

По его мнению, у обоих танкеров был общий судовладелец, однако оффшорные компании зарегистрированы разные, но обе в Ангилье.

Кроме того, эксперт отметил, что танкеры работали в "серой зоне" за нелегальными схемами.

Как сообщал ONLINE.UA, 21 января вблизи Керченского пролива загорелись два судна под флагом Танзании. На одном из них, по предварительной информации, произошел взрыв, который спровоцировал возгорание. Впоследствии загорелся другой корабль, расположенный рядом. Оба судна затонули. На данный момент известно, что погибли 14 человек. Судьба 6-ти человек из 32 остается неизвестной. 12 спасены.

Источник: ONLINE.UA Теги: пожар, Керченская протока, суда, погибшие
Новости других СМИ
Крупный пожар на судах в районе Керченского пролива - количество погибших продолжает расти
Крупный пожар на судах в районе Керченского про...
На Донбассе прошли ожесточенные бои: штаб ООС сообщил тревожные новости
На Донбассе прошли ожесточенные бои: штаб ООС с...
В России столкнулись истребители-бомбардировщики - первые подробности
В России столкнулись истребители-бомбардировщик...
Погибли 42 человека: известно, кто взял на себя ответственность за взрывы в Магнитогорске
Погибли 42 человека: известно, кто взял на себя...
В Киево-Печерской лавре вспыхнул пожар
В Киево-Печерской лавре вспыхнул пожар
В результате масштабного ДТП в Харьковской области погибли несколько человек - жуткие фото
В результате масштабного ДТП в Харьковской обла...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Все новости
Статьи