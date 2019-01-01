Смертельный пожар на судах в районе Керченского пролива - названа вероятная причина

Эксперт по морскому праву Михаил Войтенко заявил, что причиной пожара на двух газовых танкерах, который вспыхнули 21 января в районе Керченского пролива, могло стать нарушение техники безопасности из-за плохого состояния судов, которым было почти по 30 лет, передает ONLINE.UA со ссылкой на "РИА Новости".

По его словам, эти газовозы "маскировались" до того, как на них начался пожар.

"Скорее все вместе – и нарушение техники безопасности, и состояние судов. Оба 1990-1992 года постройки. Думаю, и низкая квалификация экипажа – опытные, квалифицированные моряки не работают на подобных судах", – сказал Войтенко.

По его мнению, у обоих танкеров был общий судовладелец, однако оффшорные компании зарегистрированы разные, но обе в Ангилье.

Кроме того, эксперт отметил, что танкеры работали в "серой зоне" за нелегальными схемами.