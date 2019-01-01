Уже не до шуток: Дания серьезно пригрозила Кремлю из-за Украины

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Россия может ожидать новых санкций от Европейского союза. Чтобы этого избежать, Москва в ближайшее время должна освободить захваченных украинских моряков. С таким жестким заявлением выступил министр иностранных дел Дании Андерс Самуельсен, передает ONLINE.UA со ссылкой на Twitter политика.

Самуельсен назвал нападение российских спецназовцев на украинских моряков "неприемлемым поведением".

"Россия все еще держит под стражей 24 украинских моряков. Если их вскоре не освободят, Евросоюзу придется рассмотреть санкции против России", — сказано в сообщении.

Напомним, Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца арест всем 24 военнопленным украинским морякам, которых обвиняют в РФ в незаконном пересечении российской границы.

Отметим, США требуют от Российской Федерации немедленно освободить 24 военнопленных украинских моряков, которых незаконно удерживают в России. По мнению американских дипломатов, Кремль использует пленных как пешек в своей политической игре. Соответствующее заявление сделали в посольстве США в Киеве.