Наконец-то: Еврокомиссия предложила Украине долгосрочный контракт по транзиту газа

Наконец-то: Еврокомиссия предложила Украине долгосрочный контракт по транзиту газа

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Фото — flickr.com

Еврокомиссия предложила Украине заключить договор относительно использования ее газотранспортной системы на минимум следующие десять лет, передает ONLINE.UA со ссылкой на НАК "Нафтогаз Украина".

Вице-президент Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Марош Шефчович допускает, что договор на транзит российского газа могут заключить после 2019 года.

"Согласно предложению Еврокомиссии, новый контракт на транзит газа должен быть долговременным – на 10 или более лет и предусматривать такие объемы, которые могли бы заинтересовать европейского инвестора с высокой репутацией", — сказано в сообщении.

Отмечается, что Еврокомиссия хотела бы сохранить объемы транзита российского газа через украинскую ГТС.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Украина до 2025 года имеет шанс стать газовой державой, которая удовлетворяет собственные потребности и экспортирует. Он также добавил, что Германия может выгодно вложить свои инвестиции в Украину и получать энергетические ресурсы из еще одного источника.

Как сообщал ONLINE.UA, министр иностранных дел Германии Гайко Маас утверждает, что выход Германии из проекта газопровода "Северный поток-2" не приведет к остановке этого российского проекта, но ослабит способность Берлина настаивать на продолжении транзита газа через Украину.

 

Источник: ONLINE.UA Теги: Еврокомиссия, Украина, газ, транзит
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