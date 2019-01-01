СММ ОБСЕ узнала о коварных планах боевиков на Донбассе

В СММ сообщают, что главари боевиков приказали сбивать беспилотные летательные аппараты Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе, передает ONLINE.UA.
Так, в отчете отмечается, что 20 января, пытаясь запустить мини-БПЛА вблизи неподконтрольного Киеву н. п. Софиевка (60 км на запад от Луганска), члены патруля СММ потеряли с ним связь.
"Находясь там, наблюдатели видели, как прибыл грузовик с номерными знаками военного типа с двумя вооруженными членами вооруженных формирований на борту. Один из них вышел из грузовика и сообщил наблюдателям о том, что в соответствии с указаниями, полученными от его командиров, если кто-то из членов вооруженных формирований увидит БПЛА СММ в полете, он будет сбыт. После этого патруль покинули этот район", – сказано в сообщении.