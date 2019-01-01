СММ ОБСЕ узнала о коварных планах боевиков на Донбассе

СММ ОБСЕ узнала о коварных планах боевиков на Донбассе

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Фото — flickr.com

В СММ сообщают, что главари боевиков приказали сбивать беспилотные летательные аппараты Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе, передает ONLINE.UA.

Так, в отчете отмечается, что 20 января, пытаясь запустить мини-БПЛА вблизи неподконтрольного Киеву н. п. Софиевка (60 км на запад от Луганска), члены патруля СММ потеряли с ним связь.

"Находясь там, наблюдатели видели, как прибыл грузовик с номерными знаками военного типа с двумя вооруженными членами вооруженных формирований на борту. Один из них вышел из грузовика и сообщил наблюдателям о том, что в соответствии с указаниями, полученными от его командиров, если кто-то из членов вооруженных формирований увидит БПЛА СММ в полете, он будет сбыт. После этого патруль покинули этот район", – сказано в сообщении.

Как известно, недавно, совершая полет вблизи подконтрольного Украине н. п. Новгородское (35 км на север от Донецка) и неподконтрольного правительству н. п. Иловайск (30 км на юго-восток от Донецка), БПЛА миссии дальнего радиуса действия "временно терял сигнал GPS, по оценке, через глушение".
Источник: ONLINE.UA Теги: ОБСЕ, Донбасс, боевики, дроны
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