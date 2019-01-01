Неожиданно: США тайно отменяют санкции в пользу российского олигарха

Соглашение между Министерством финансов США и олигархом Олегом Дерипаской о снятии санкций с его компании на самом деле была выгодна российскому бизнесмену. Под контролем россиянина все равно остались важнейшие активы.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на конфиденциальный документ, подписанный обеими сторонами, передает ONLINE.UA.

"В американском ведомстве пояснили, что компании согласились на глобальные изменения в корпоративном управлении. Так, часть Дерипаски должна стать меньшей, чем 50%. Кроме того, изменения обещали и для состава совета директоров этих организаций.Конфиденциальный документ, подписанный обеими сторонами, свидетельствует, что соглашение, которое администрация обсуждала с подконтрольными российскому олигарху Олегу Дерипаске компаниями, может содержать меньшее наказание, чем было заявлено", — сказано в сообщении.

Напомним, Минфин США ввел санкции против российских олигархов весной 2018 года. Ограничения были введены в рамках наказания России и друзей Путина за агрессивные действия Москвы в Украине и за незаконную аннексию Крыма.

Дерипаска попытался обжаловать санкции США, из-за которых за несколько дней лишился миллиардов долларов, но в

Вашингтоне поставили ему условие — снизить контроль над своими компаниями.

"Русал" и ее партнер En + в последние месяцы взяли директора и руководство, не связанное с Дерипаской, в рамках переговоров с Вашингтоном по ослаблению санкций США", — сообщили в Минфине США о том, что российский олигарх пошел на ультиматум Вашингтона.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что корпорация UC Rusal российского олигарха Олега Дерипаски законсервирует Надвоицкий алюминиевый завод в Карелии из-за убытков, вызванных санкциями США.