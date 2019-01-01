Есть два пути: в Меджлисе рассказали, как Украина попытается вернуть Крым

Член Меджлиса крымскотатарского народа Гаяна Юксель заявила, что Украина имеет два пути возвращения незаконно оккупированного Российской Федерацией Крыма, однако пока рассматривает только дипломатический способ, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Укринформ".

"Есть два пути – дипломатический и военный. На данном этапе военный путь Украиной не рассматривается, а рассматривается дипломатический путь, который предусматривает использование всего комплекса механизмов, к которым призывает Украину международное сообщество", — говорит она.

Юксель также подчеркнула, что сегодня в Крыму ежедневно фиксируются нарушения прав человека, Россия оказывает давление и открывает сотни уголовных дел против украинских и крымскотатарских активистов, которые не согласны с оккупацией.

Активистка отметила, что за пять лет после аннексии на полуострове были убиты 17 человек и еще 19 пропали без вести. Оккупационная власть провела почти тысячу обысков, большинство из которых в домах крымских татар. Кроме того, в Крыму есть 80 политзаключенных, не учитывая 24 украинских военнопленных моряков, находящихся в московском "Лефортово".

Как сообщал ONLINE.UA, так называемая "власть" Крыма скандально отреагировала на новую жесткую резолюцию Генассамблеи ООН, в которой осуждается нарушение Россией прав человека на оккупированном полуострове.