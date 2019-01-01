В МИД объяснили, почему Россия затягивает газовые переговоры с Украиной

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, подводя итоги трехсторонней встречи Украина-ЕС-РФ по газовым вопросам в Брюсселе, заявил, что российская сторона затягивает время в трехсторонних переговорах по транзиту газа через территорию Украины, потому что ожидает изменение политической ситуации в нашей стране после президентских выборов, которые пройдут в марте, передает ONLINE.UA.

"Основной фон трехсторонних газовых консультаций: Россия затягивает время и ждет политических перемен в Украине. Хотят в следующий раз говорить аж в мае. А мы тем временем продолжим с Европейской комиссией совместную работу", — говорит Климкин.

Он также отметил, что Россия во время газовых консультаций в Брюсселе выступала за продление действующих контрактов, ведь сейчас ее все устраивает.

"Россия как всегда не хочет признавать новую реальность. Наше законодательство – европейское. Новые газовые контракты должны базироваться на европейских правилах", – подчеркнул Климкин.

Напомним, Еврокомиссия предложила Украине заключить договор относительно использования ее газотранспортной системы на минимум следующие десять лет.