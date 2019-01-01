Google оштрафовали на рекордную сумму - известна причина

Во Франции Национальная комиссия по делам информационных технологий (CNIL) и правам человека оштрафовала компанию Google на 50 миллионов евро, передает ONLINE.UA со ссылкой на The Local.

Отмечается, что основной причиной такого крупного штрафа стало нарушение европейских правил о защите персональных данных. Компания предоставляла пользователям недостаточно сведений при получении согласия на обработку и использование их личной информации.

По словам представителей комиссии, Google усложнил пользователям управление настройками о возможности использования их личной информации, в частности, для целевой рекламы.

"Люди ждут от нас высоких стандартов прозрачности и контроля. Мы стараемся придерживаться этих ожиданий и требований. Мы изучаем решение для определения дальнейших шагов", – ответил представитель Google.

Напомним, недавно известные американские компании Google и Facebook обязали выплатить 455 тысяч долларов штрафа. Данное решение принял суд штата Вашингтон. Корпорации обвиняют в том, что они не сохранили на своих ресурсах записи про заказчиков политической рекламы.

Как сообщал ONLINE.UA ранее администрация Google подтвердила информацию о том, что частные электронные письма, отправленные и полученные пользователями Gmail, иногда могут быть прочитаны разработчиками приложений.