В Мариуполь срочно едет миссия ЕС: что случилось

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Уже в ближайшее время миссия ЕС прибудет в Мариуполь, чтобы оценить последствия влияния российской агрессии в Азовском море на экономическую и социальную ситуацию в Приазовье. Об этом корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк сообщил на своей странице в Twitter, передаєONLINE.UA.

"Еврокомиссия направит миссию по установлению фактов в Мариуполь 28-29 января", — сказано в сообщении. Отметим, что о приезде миссии стало известно еще 17 декабря. Тогда по итогам пятого заседания Совета ассоциации решили, что ЕС направит в Украину миссию для оценки потребностей в помощи регионам, которые пострадали от российской агрессии возле Керченского пролива.

Напомним, ранее председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак после своего официального визита в качестве главы организации в Украину заявил, что шокирован условиями жизни людей возле линии столкновения на Донбассе.

По его словам, во время визита он стал свидетелем ежедневных трудностей, с которыми сталкиваются местные жители.