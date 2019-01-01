"Никогда такого не будет": Порошенко выступил с важным заявлением

"Никогда такого не будет": Порошенко выступил с важным заявлением

  |  Украина   |   Читати українською
Петро Порошенко (фото — president.gov.ua)

Украинский глава Петр Порошенко во время чествования в День соборности в честь столетия провозглашения Акта воссоединения УНР и ЗУНР в Киеве заявил, что никакой федерации или специального статуса отдельных регионов в Украине не будет, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу президента.

"Украина является унитарным государством с единственным государственным языком, так записано в украинской Конституции. И никаких федераций, никаких специальных статусов. Единственная независимая соборная Украина", — сказал Порошенко.
 
По его словам, власть каждый день работает над тем, чтобы вернуть Донбасс под юрисдикцию Украины.
 
Отметим, что 22 января Украина отмечает столетие провозглашения Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики. В этот день была провозглашена независимость Украинской Народной Республики. В связи с празднованием Дня соборности в центре Киева с раннего утра полностью ограничено движение всех видов транспорта, в том числе общественного. Ограничения будут действовать до окончания торжественных мероприятий.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что Порошенко выступил с категоричным заявлением в адрес Путина по выборам в Украине. Он заявил, что российский президент никогда не будет решать, кто будет президентом Украины — это решение примет украинский народ.
Источник: ONLINE.UA Теги: Украина, Петр Порошенко, Федерація, регионы
Новости других СМИ
В Мариуполь срочно едет миссия ЕС: что случилось
В Мариуполь срочно едет миссия ЕС: что случилось
Это нужно увидеть: тысячи людей в Киеве образовали живую цепь ко Дню Соборности
Это нужно увидеть: тысячи людей в Киеве образов...
В МИД объяснили, почему Россия затягивает газовые переговоры с Украиной
В МИД объяснили, почему Россия затягивает газов...
Есть два пути: в Меджлисе рассказали, как Украина попытается вернуть Крым
Есть два пути: в Меджлисе рассказали, как Украи...
Неожиданно: США тайно отменяют санкции в пользу российского олигарха
Неожиданно: США тайно отменяют санкции в пользу...
СММ ОБСЕ узнала о коварных планах боевиков на Донбассе
СММ ОБСЕ узнала о коварных планах боевиков на Д...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Статьи