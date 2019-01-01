"Никогда такого не будет": Порошенко выступил с важным заявлением

Петро Порошенко (фото — president.gov.ua)

Украинский глава Петр Порошенко во время чествования в День соборности в честь столетия провозглашения Акта воссоединения УНР и ЗУНР в Киеве заявил, что никакой федерации или специального статуса отдельных регионов в Украине не будет, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу президента.

"Украина является унитарным государством с единственным государственным языком, так записано в украинской Конституции. И никаких федераций, никаких специальных статусов. Единственная независимая соборная Украина", — сказал Порошенко.

По его словам, власть каждый день работает над тем, чтобы вернуть Донбасс под юрисдикцию Украины.

Отметим, что 22 января Украина отмечает столетие провозглашения Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики. В этот день была провозглашена независимость Украинской Народной Республики. В связи с празднованием Дня соборности в центре Киева с раннего утра полностью ограничено движение всех видов транспорта, в том числе общественного. Ограничения будут действовать до окончания торжественных мероприятий.