Криштиану Роналду "доигрался": какое решение принял суд Испании

Криштиану Роналду "доигрался": какое решение принял суд Испании

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Кріштіану Роналду (фото — flickr.com)

Всемирно известный футболист, нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду заплатит крупную сумму штрафа за уклонение от уплаты налогов в Испании, передает ONLINE.UA со ссылкой на ВВС.

22 января известный спортсмен прибыл на заседание с невестой Джорджиной Родригес. Португальскому форварду инкриминировалось уклонение от подоходного налога с 2011-го по 2014 год, когда он защищал цвета мадридского "Реала".

"Португалец пошел на сделку со следствием и согласился заплатить 18,8 миллиона евро штрафа. Ранее Роналду уже вернул в испанскую казну 13,4 миллиона. Кроме того, Криштиану получит 23 месяца условного тюремного заключения. Срок будет условным, поскольку по законам Испании первое тюремное заключение автоматически становится условным, если не превышает 24 месяца", — сказано в сообщении.

Стоит отметить, в октябре прошлого года стало известно о возобновлении дела об изнасиловании, в котором американка Катрин Майорга обвинила Роналду. Звезда футбола все обвинения отвергает. Однако, есть информация, что он заключил с девушкой внесудебное соглашение и заплатил ей 375 тысяч долларов за молчание.

Как сообщал ONLINE.UA, известный футболист, защитник ПСЖ Дани Алвес считает, что после того, как Криштиану Роналду покинул "Реал", команда стала намного сильнее, поскольку смогла наконец стать единым целым.

Источник: ONLINE.UA Теги: Криштиану Роналду, суд, штраф, налоги
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