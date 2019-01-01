"Лучше, чем Анджелина Джоли": с кем закрутил бурный роман Брэд Питт

Известный голливудский актер Брэд Питт закрутил бурный роман с 43-летней коллегой Шарлиз Терон. Как оказалось, их отношения развиваются уже более полугода, передает ONLINE.UA со ссылкой на CNN.

Отмечается, что в сети уже давно активно обсуждают слухи о романе 55-летнего Брэда Питта с 43-летней Шарлиз Терон. Пока голливудские актеры не подтвердили эту информацию, но и не опровергли. Так, в иностранных изданиях появляются новые подробности, касающиеся их отношений.

"Источники сообщают, что искра симпатии, которая к настоящему времени переросла в отношения между Шарлиз Терон и Брэдом Питтом вспыхнула более полугода назад. Тогда актеры вместе с Адамом Драйвером снимались для рекламной кампании наручных часов Breitling. Их совместные снимки со съемки есть на официальной странице аксессуаров в Instagram", — сказано в сообщении.

"Она гораздо лучше, чем Анджелина Джоли; надеюсь, у них все будет хорошо; какая красивая пара; я в это не верю; уже забыл о детях? я бы тоже влюбился в эту красотку: мне жаль Джоли", — пишут пользователи сети в комментариях к новости.

Как сообщал ONLINE.UA ранее суд обязал Джоли предоставить Брэду Питту номера телефонов всех шестерых детей, чтобы он мог с ними общаться. Также отмечается, что актриса не должна контролировать их беседу.