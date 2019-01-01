Facebook приготовил для всех пользователей приятный сюрприз

Facebook приготовил для всех пользователей приятный сюрприз

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Фото — flickr.com

В социальной сети Facebook начали тестировать раздел LOL со смешными видео и мемами. На данный момент он будет работать лишь в США и будет ориентирован на подростков, передает ONLINE.UA со ссылкой на TechCrunch.

Отмечается, что в LOL видео будут разделены по нескольким категориям: "Для тебя", "Пранки", "Животные", "Фейлы", "Мемы", а реагировать на них можно кнопками "Смешно", "Нормально" и "Не смешно".

"Сейчас новый раздел тестируют старшеклассники из 100 американских школ. LOL у них заменяет Watch, однако компания не планирует совмещать эти две рубрики вместе. LOL будет отдельным разделом в Facebook или и вовсе отдельным приложением",— сказано в сообщении.

Стоит отметить, что пользователи, которые уже получили возможность испытать новый раздел, поделились, что LOL имеет такой вид, будто Facebook тщетно пытается выглядеть модно. Иногда в группе попадается контент, который уже потерял актуальность.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что американская компания Facebook начнет проверять достоверность информации на фотографиях и видеороликах. Таким образом администрация соцсети будет бороться с "российскими пропагандистами", которые распространяют фейковые новости.

Источник: ONLINE.UA Теги: Facebook, юмор, технологии
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