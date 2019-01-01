США готовит "сильный ответ" для Кремля из-за агрессии против Украины

Политический эксперт, бывший посол США в Украине и директор Атлантического совета Джон Хербст заявил, что в ближайшие несколько месяцев США обещают ввести новые санкции против России из-за ее агрессии вблизи Керченского пролива. Также Вашингтон планирует предоставить Украине мощную военную помощь.

С данным заявлением он выступил на полях экономического форума в Давосе, передает ONLINE.UA.

Так, позиция Вашингтона в отношении России не меняется. США готовят новые ограничения против Кремля за захват украинских кораблей в Азовском море.

"Я уверен, что в течение месяца-двух мы увидим еще санкции, а также сильный ответ против агрессии России вблизи Керченского пролива. Наверное, США направят Украине оружия", — говорит эксперт.

Экс-посол также отметил, что в Вашингтоне внимательно следят и будут следить за действиями Кремля относительно вмешательства в выборы в Украине.

Как сообщал ONLINE.UА, ранее член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Брайан Фицпатрик призвал американского лидера Дональда Трампа привлечь к ответственности президента РФ Владимира Путина. Кроме того, он подчеркнул, что США должны стать бок о бок с Украиной из-за явного нарушения Россией международного права в Азовском море.