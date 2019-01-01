Одумались: в Берлине готовы поговорить с США относительно "Северного потока-2"

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Министр экономики Германии Петер Альтмаер заявил, что Германия хочет сделать шаг навстречу США в ситуации с "Северным потоком-2 ". Берлин будет готов к увеличению импорта газа из США, передает ONLINE.UA со ссылкой на Handelsblatt.

По словам немецкого политика, "Россия была надежным партнером", однако сжиженный природный газ из США сможет стать альтернативой. "Страна заинтересована в дебатах, которые касаются безопасности поставок для Германии. Несмотря на то, что Россия была надежным партнером в поставках газа, СПГ может быть альтернативой, поскольку растет спрос. Поэтому он пригласил американских экспортеров СПГ на конференцию инвесторов в феврале, – пишут авторы материала.

Напомним, заблокировать строительство российского газопровода "Северный поток-2 " можно санкциями США против специализированных компаний, без уникальных технологий которых строительство будет невозможным. Но если США решатся на этот шаг, то Германия будет принимать меры противодействия. Об этом заявил исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс.