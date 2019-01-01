Одумались: в Берлине готовы поговорить с США относительно "Северного потока-2"

Министр экономики Германии Петер Альтмаер заявил, что Германия хочет сделать шаг навстречу США в ситуации с "Северным
По словам немецкого политика, "Россия была надежным партнером", однако сжиженный природный газ из США сможет стать альтернативой.
"Страна заинтересована в дебатах, которые касаются безопасности поставок для Германии. Несмотря на то, что Россия была надежным партнером в поставках газа, СПГ может быть альтернативой, поскольку растет спрос. Поэтому он пригласил американских экспортеров СПГ на конференцию инвесторов в феврале, – пишут авторы материала.
Напомним, заблокировать строительство российского газопровода "Северный
Ранее ONLINE.UА сообщал, что польский премьер-министр Матеуш Моравецкий назвал "Северный