На Донбассе боевики совершили еще одно позорное преступление

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Председатель Донецкой военно-гражданской администрации Александр Куць заявил, что боевики ОРДО обстреляли саперов Службы чрезвычайных ситуаций Украины, передает ONLINE.UA.

Указано, что это произошло, когда украинские саперы и газовики проводили работы по обследованию газопровода Марьинка-Красногоровка, имея подтверждение режима тишины, в сопровождении зеркального патруля наблюдателей миссии ОБСЕ. Наблюдатели ОБСЕ оставались на дороге. Саперы и газовики работали в поле.

Около 14 часов по двум саперам, которые обследовали участок вокруг газопровода, открыли огонь из стрелкового оружия со стороны неподконтрольной Украине территории. Саперы вынуждены были укрыться в траншее, там они находились почти час, пока не были эвакуированы — для чего привлекались силы СЦКК и бронированная техника. Раненого сейчас доставляют в больницы. Состояние его здоровья врачи оценят", — добавил Куц.

Он подчеркнул, что обстрел обзорной группы во время подтвержденного режима тишины – "очередное позорное преступление пророссийских боевиков".

Напомним, сейчас Россия сконцентрировала свои силы на Мариупольском направлении, так как Азовское море представляет особый интерес для Кремля. Москва видит возможность для дальнейшего продвижения по территории Украины, но прежде всего хочет создать сухопутный коридор в оккупированный Крым.

Как сообщал ONLINE.UA, Россия готовит диверсионно-террористический акт на Донбассе с применением химического оружия. На восток Украины уже прибыли российские специалисты по химическим, боевым и ядовитым веществ, среди которых не только российские военные, но и сотрудники ФСБ и спецслужб России.