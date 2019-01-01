Эксперт назвал главную проблему Евросоюза

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Вице-президент Еврокомиссии по вопросам рабочих мест, роста инвестиций и конкурентоспособности Юрки Катайнен заявил, что некоторые европейские страны выбирают "российский тип демократии", и это самый большой вызов для Европейского Союза, передает ONLINE.UA со ссылкой на CNBC.

Он подчеркнул, что ЕС придерживается либерального типа демократии, где верховенство права является одним из главных ценностей.

"Существуют новые вызовы со стороны некоторых наших стран-членов, где некоторые политические лидеры не уважают либеральную демократию так, как раньше... Таким образом, вся европейская интеграция и Европейский Союз базируются на либерально-демократических ценностях, в частности верховенстве права, и сейчас вдруг появляются политические лидеры, которые считают, что российский тип демократии гораздо лучше, чем либеральная демократия, и приносит совершенно новый ряд вызовов", — сказал Катайнен на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария.

Напомним, в 2019 Европе придется столкнуться с серьезными вызовами, главным из которых будет дальнейшая судьба и способность членов ЕС принять ее в свои руки. Об этом 7 января заявил официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Шинаси.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее канцлер Германии Ангела Меркель называла главное условия мирного и безопасного существования в Европе.