Кравчук поддержал выдвижение Тимошенко в президенты на съезде партии

Леонід Кравчук (фото — www.obozrevatel.com)

О том, что первый президент Украины Леонид Кравчук на съезде партии ВО "Батькивщина" — Форуме единения поддержал выдвижение Юлии Тимошенко на пост президента, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Обозреватель.

"Эти выборы будут не просто выборами президента, это будут выборы нового курса, новой жизни, нового видения развития", — подчеркнул он.

Первый президент отметил, что знает лидера "Батькивщины" как опытного, искреннего человека, сильную и могучую фигуру, которая выдержала на своем пути большие испытания. "Главное качество, которым обладает Юлия Тимошенко, которая должна быть определяющей для президента — это любовь к Отечеству, сила духа, сила воли, сила знаний", — заявил он.

Юлия Тимошенко

Он обратил внимание на то, что именно под руководством лидера "Батькивщины" лучшие специалисты разработали Новый курс — программу, что обеспечит государству настоящий прорыв. При ее президентстве всем придется жить по закону, быть перед ним равны, и в случае его нарушения отвечать, резюмировал первый президент. По мнению Кравчука, только Тимошенко сможет вывести Украину из экономической пропасти.