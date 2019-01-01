Бой столетия: промоутер рассказал, когда на ринге встретятся Усик и Джошуа

Бой столетия: промоутер рассказал, когда на ринге встретятся Усик и Джошуа

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Олександр Усик (фото — instagram.com)

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик может уже в этом году провести бой против британского супертяжа Энтони Джошуа, который владеет поясами IBF, WBA, WBO, IBO. Об этом сообщил промоутер последнего Эдди Хирн, передает ONLINE.UA со ссылкой на Sky Sports.

Если украинский чемпион решит перейти в супертяжелый вес, то может стать обязательным претендентом на пояс WBO, которым владеет Энтони Джошуа.

Стоит отметить, что британец до сих пор не согласовал свой следующий бой против Диллиан Уайта или Джаррелла Миллера. Таким образом Усик может стать следующим в очереди на поединок против Джошуа. Бой между украинцем и британцем может состояться до конца этого года.

"Бой с Диллианом является приоритетным. Он номер один. Но если мы не сможем договориться с ним, то бой не состоится. Мы не можем ждать Уайта до сентября или октября. Если он откажется от этого боя, то может не получить снова бой за звание чемпиона мира. По правилам WBO, как только Усик поднимется до супертяжелого веса он будет обязательным претендентом на титул", – заявил промоутер.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Усика назвал боксером 2018 года также и автритетный американский телеканал ESPN. Эксперты издания отметили, что Усик провел фантастический год и создал еще больше истории.
Источник: ONLINE.UA Теги: Александр Усик, Энтони Джошуа, бой, спорт
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