Бой столетия: промоутер рассказал, когда на ринге встретятся Усик и Джошуа

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик может уже в этом году провести бой против британского супертяжа Энтони Джошуа, который владеет поясами IBF, WBA, WBO, IBO. Об этом сообщил промоутер последнего Эдди Хирн, передает ONLINE.UA со ссылкой на Sky Sports.

Если украинский чемпион решит перейти в супертяжелый вес, то может стать обязательным претендентом на пояс WBO, которым владеет Энтони Джошуа.

Стоит отметить, что британец до сих пор не согласовал свой следующий бой против Диллиан Уайта или Джаррелла Миллера. Таким образом Усик может стать следующим в очереди на поединок против Джошуа. Бой между украинцем и британцем может состояться до конца этого года.