Курс валют на сегодня 23 января - доллар стал дешевле, евро подешевел

Курс валют на сегодня 23 января - доллар стал дешевле, евро подешевел

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На среду, 23 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар стал дешевле, евро подешевел.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 23 января цена доллара США составит 27 гривен 9 копеек. Таким образом цена американского доллара стала на 5 копеек меньше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько понизилась и на сейчас курс евро составляет 31 гривна 67 копеек, что в свою очередь на 8 копеек меньше чем в вторник, 22 января.

В вторник, 22 января, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 27.8/27.73 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 31.54/31.46 грн.

Мудрый человек держит деньги в голове, но не в сердце.— Джонатан Свифт

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Источник: ONLINE.UA Теги: валюта, курс валют, курс доллара, курс гривні
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