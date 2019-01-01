Штаб ООС: на Донбассе бойцы ВСУ дали мощный ответ врагу

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Ситуация на Донбассе остается напряженной. 22 января российские оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций украинских защитников велись из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Широкино, поселка Павлополь и в районе населенного пункта Красногоровка", — сказано в сообщении.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник стрелял из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи поселка Золотое-4 .Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства.

По данным разведки, 22 января двое оккупантов были уничтожены и двое получили ранения. Также, был сбит БПЛА противника.

По состоянию на 7:00 текущих суток враг огонь не открывал.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в МИД России назвали заявления Киева о взятии под контроль почти всей "серой зоны" на Донбассе откровенной провокацией Украины, которая существенно увеличивает риск прямого боестолкновения.