Ждите ужасных последствий: что будет после завершения строительства "Северного потока-2"

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Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе во время участия в панельной дискуссии Украинского дома в Давосе заявила, что Украина не видит готовности остановить строительство "Северного потока-2 " в европейских столицах, и это будет иметь ужасные последствия, передает ONLINE.UA.

"Я боюсь, что "Северный поток-2 " будет построен. К сожалению, аргументы Украины, Польши, стран Балтии не воспринимаются в других столицах. Жаль, что даже предложение Европейской комиссии применять для подводных газопроводов такие же правила, как сейчас применяются для сухопутных, не одобряет Европейский совет", — сообщила Климпуш-Цинцадзе.

Также политик отметила, что благодарна Соединенным Штатам за их четкую позицию относительно недопустимости воплощения русского проекта, однако указала, что признаков, что эта позиция способна привести к приостановке его построения, пока нет.