Ждите ужасных последствий: что будет после завершения строительства "Северного потока-2"

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе во время участия в панельной дискуссии Украинского дома в Давосе заявила, что Украина не видит готовности остановить строительство "Северного
"Я боюсь, что "Северный
поток-2" будет построен. К сожалению, аргументы Украины, Польши, стран Балтии не воспринимаются в других столицах. Жаль, что даже предложение Европейской комиссии применять для подводных газопроводов такие же правила, как сейчас применяются для сухопутных, не одобряет Европейский совет", — сообщила Климпуш-Цинцадзе.
Также политик отметила, что благодарна Соединенным Штатам за их четкую позицию относительно недопустимости воплощения русского проекта, однако указала, что признаков, что эта позиция способна привести к приостановке его построения, пока нет.
"Вопрос заключается в том, когда он будет построен. И удастся ли в процессе его воплощения достичь с Россией и ЕС соглашения относительно транзита через Украину. Если транзита не будет — это будет прямым приглашением Российской Федерации к еще одному полномасштабному вооруженному нападению на Украину", — сказала вице-премьер.