Ждите ужасных последствий: что будет после завершения строительства "Северного потока-2"

Ждите ужасных последствий: что будет после завершения строительства "Северного потока-2"

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Фото — flickr.com

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе во время участия в панельной дискуссии Украинского дома в Давосе заявила, что Украина не видит готовности остановить строительство "Северного потока-2" в европейских столицах, и это будет иметь ужасные последствия, передает ONLINE.UA.

"Я боюсь, что "Северный поток-2" будет построен. К сожалению, аргументы Украины, Польши, стран Балтии не воспринимаются в других столицах. Жаль, что даже предложение Европейской комиссии применять для подводных газопроводов такие же правила, как сейчас применяются для сухопутных, не одобряет Европейский совет", — сообщила Климпуш-Цинцадзе.

Также политик отметила, что благодарна Соединенным Штатам за их четкую позицию относительно недопустимости воплощения русского проекта, однако указала, что признаков, что эта позиция способна привести к приостановке его построения, пока нет.

"Вопрос заключается в том, когда он будет построен. И удастся ли в процессе его воплощения достичь с Россией и ЕС соглашения относительно транзита через Украину. Если транзита не будет — это будет прямым приглашением Российской Федерации к еще одному полномасштабному вооруженному нападению на Украину", — сказала вице-премьер.
Как сообщал ONLINE.UA, ранее в Германии признали, что Северный поток-2 можно остановить санкциями США, которые американские власти намерены ввести против специализированных компаний, без уникальных технологий которых строительство будет невозможно. Но немецкие власти угрожают ответом США.
Источник: ONLINE.UA Теги: РФ, Украина, газ, Северный поток-2
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