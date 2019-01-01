На Донбассе «скорые» выезжают только с разрешения военных РФ - шокирующие подробности

На оккупированном Донбассе персонал гражданских больниц обязали быть готовым к выполнению задач в интересах российских оккупационных войск. Об этом со ссылкой на данные Главного управления разведки Министерства обороны Украины сообщили в пресс-службе Минобороны Украины, передает ONLINE.UA.

Указано, что за использование российскими оккупационными войсками территории, объектов и имущества гражданских медицинских учреждений ухудшилось состояние медицинского обслуживания населения.

Также отмечается, что медицинский персонал гражданских больниц обязан поддерживать постоянную готовность к немедленному выполнению задач в интересах российских оккупационных войск.

"В связи с этим выезд автомобилей скорой помощи по вызову населения осуществляется только в экстренных случаях с разрешения начальника медицинской службы местного русского военного гарнизона", – добавили в Минобороны.

Напомним, ранее на Донбассе бойцы ВСУ сбили дрон, который российские наемники оснастили осколочной взрывчаткой. С помощью него террористы пытались сбрасывать боеприпасы на пехотные позиции украинских военных.