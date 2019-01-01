На Донбассе «скорые» выезжают только с разрешения военных РФ - шокирующие подробности

На оккупированном Донбассе персонал гражданских больниц обязали быть готовым к выполнению задач в интересах российских оккупационных войск. Об этом со ссылкой на данные Главного управления разведки Министерства обороны Украины сообщили в пресс-службе Минобороны Украины, передает ONLINE.UA.
Указано, что за использование российскими оккупационными войсками территории, объектов и имущества гражданских медицинских учреждений ухудшилось состояние медицинского обслуживания населения.
Также отмечается, что медицинский персонал гражданских больниц обязан поддерживать постоянную готовность к немедленному выполнению задач в интересах российских оккупационных войск.
"В связи с этим выезд автомобилей скорой помощи по вызову населения осуществляется только в экстренных случаях с разрешения начальника медицинской службы местного русского военного гарнизона", – добавили в Минобороны.
Напомним, ранее на Донбассе бойцы ВСУ сбили дрон, который российские наемники оснастили осколочной взрывчаткой. С помощью него террористы пытались сбрасывать боеприпасы на пехотные позиции украинских военных.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что глава российского МИД Сергей Лавров на Генассамблее ООН назвал условия Москвы на ввод миротворцев на Донбасс.