Выход заблокирован: почему США не смогут покинуть НАТО

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Палата представителей Сената одобрила законопроект, который заблокирует попытку американского лидера Дональда Трампа вывести США из военного альянса НАТО, передает ONLINE.UA со ссылкой на Reuters.

Палата представителей Конгресса США под руководством Демократической партии одобрила этот проект двухпартийным голосованием: 357 — за, 22 — против. При этом против голосовали только республиканцы. Теперь документ будет направлен в Сенат, где большинство уже у республиканцев.

Законодатели-демократы заявили, что они обеспокоены сообщениями о низком уважении президента к НАТО, 70-летнему военному альянсу, который объединяет Соединенные Штаты и Канаду с союзниками в Европе. На прошлой неделе газета "The New York Times" заявила, что несколько раз в течение 2018 года Трамп в частном порядке говорил своим советникам, что хочет выйти из НАТО.

Публично Трамп неоднократно упрекал союзников по НАТО, что они тратят слишком мало на оборону.

"Этот законопроект... дает понять, что Конгресс США по-прежнему верит (в) миссию НАТО и предупредит любые недальновидные усилия по подрыву НАТО или одностороннего вывода нашей страны", — заявил лидер большинства в Палате представителей демократ Стени Хойер.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что члены Парламентской ассамблеи НАТО едины в мнении и понимании того, что России надо дать жесткий отпор за вторжение в Украину.