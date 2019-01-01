"Маршрутки должны исчезнуть": в Мининфраструктуры Украины выступили с неожиданным заявлением

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Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что в крупных городах пассажирские перевозки должны осуществлять большие автобусы, а так называемые "маршрутки" должны исчезнуть как класс.

Об этом он сообщил в эфире одного из телеканалов, передает ONLINE.UA.

"Я убежден, что альтернативы большим автобусам в крупных городах нет. Все маршрутки должны исчезнуть как класс — в Киеве, Днепре, Харькове. Их не может быть, они не имеют права на жизнь... Это (ситуация с маршрутными такси в Украине — ред.) было вызвано, пожалуй, бесконтрольностью и прочими проблемами, но так происходить не может", — сказал министр.

Кроме того, он анонсировал проверки в сфере пассажирских перевозок, поскольку с 1 января мораторий на проверки бизнеса остановлен.

По словам Оеляна, планируется проверять не только подвижной состав, который осуществляет перевозку, а и автобазы, состояние водителей.

Напомним, недавно министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что отмена железнодорожного сообщения между Украиной и Россией улучшит ситуацию с внутренними перевозками. Он добавил, что пока единодушной поддержки данной инициативы в правительстве нет.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что заместитель представителя украинского президента в Крыму выступил за то, чтобы Украина прекратила не только железнодорожное, но и автобусное сообщение с Россией.