Восстановим дружбу: Епифаний рассказал об отношениях с РПЦ

Епіфаній (фото з відкритих джерел)

Определенное количество приходов, подчиненных Русской православной церкви, на равных правах будут существовать в Украине и со временем украинские и российские народы восстановят дружеские отношения. С данным заявлением выступил глава Православной церкви Украины Епифаний, передает ONLINE.UA.

Он подчеркнул, что до начала этой войны значительная часть украинцев не придавали значения, принадлежит ли Московскому Патриархату церковь, которую они посещали, но после агрессии России, количество верующих в храмах тогдашнего Киевского Патриархата удвоилось и утроилось.

"Это доказывает то, что украинский народ понял, что церковь является одним из основных столпов ее независимости. И этот сдвиг заставил парламент страны обратиться к Вселенскому Патриархату с просьбой создать Автокефальную Церковь", — сказал Епифаний.

На вопрос, в течение скольких лет украинские и российские церкви будут сосуществовать, митрополит отметил, что в Украине будет определенное количество приходов, которые будут подчинены РПЦ.

"Это логично и мы не имеем никаких возражений против этого. Русская Православная Церковь может заботиться о своих верующих на территории Украины", — рассказал Епифаний.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что после интронизации главы ПЦУ митрополита Киевского и всея Украины Епифания, запланированной на 3 февраля, состоится первое заседание Священного Синода Православной церкви Украины (ПЦУ).