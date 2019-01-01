"Это абсолютно неприемлемо!": в России разозлились на жесткое требование США

Фото: wikipedia.org

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков назвал неприемлемым требование США уничтожить все ракеты 9М729, которые вызывают у Вашингтона подозрения в нарушении договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает ONLINE.UA со ссылкой на РИА "Новости".

Он добавил, что на переговорах в Женеве 15 января по тематике Договора о ракетах средней и меньшей дальности делегация США потребовала от России уступок, "которые предусматривают уничтожение всех ракет 9М729, их пусковых установок и вспомогательного оборудования".

"Разумеется, такой подход не имеет ничего общего с добросовестной попыткой выйти на развязку, которая устраивает обе стороны и является абсолютно неприемлемой для нас по своей сути и содержанию. Вашингтону об этом прекрасно известно", — заявил Рябков.

Отметим, заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что Вашингтон начнет процесс выхода из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) 2 февраля. Вашингтон хочет выйти из договора 1987 года, утверждая, что новая российская ракета нарушает запрет устанавливать наземные ракеты короткой и средней дальности в Европе.

Россия отвергает обвинения и уверяет, что придерживается договора.