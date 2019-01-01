"Это абсолютно неприемлемо!": в России разозлились на жесткое требование США

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков назвал неприемлемым требование США уничтожить все ракеты 9М729, которые вызывают у Вашингтона подозрения в нарушении договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает ONLINE.UA со ссылкой на РИА "Новости".
Он добавил, что на переговорах в Женеве 15 января по тематике Договора о ракетах средней и меньшей дальности делегация США потребовала от России уступок, "которые предусматривают уничтожение всех ракет 9М729, их пусковых установок и вспомогательного оборудования".
"Разумеется, такой подход не имеет ничего общего с добросовестной попыткой выйти на развязку, которая устраивает обе стороны и является абсолютно неприемлемой для нас по своей сути и содержанию. Вашингтону об этом прекрасно известно", — заявил Рябков.
Россия отвергает обвинения и уверяет, что придерживается договора.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что в США демократы сорвали голосование по новым санкциям против России. Они требуют отмены шатдауна, который продолжается уже почти месяц, после чего согласятся рассматривать санкционные законопроекты.