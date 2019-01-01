Глобальный долг бьет рекорд: экономисты сообщили тревожные новости

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Участники панели "Переосмысление мирового финансового риска" на форуме в Давосе сообщили, что глобальное долговая нагрузка находится на более высоких уровнях, чем до мирового финансового кризиса 2008 года, и составляет около 225% ВВП, передает ONLINE.UA.

Аналитики подчеркнули, что на данный момент в мире накопилось 247 триллионов долларов долга, в том числе 63 триллиона долларов, взятых центральными правительствами.

Заместитель председателя Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая Фан Синхай сказал, что китайская экономика замедлится в этом году, но это не станет крахом. В этом году рост, вероятно, составит 6%. Рэй Далио, основатель американской инвестиционной компании Bridgewater Associates, отметил, что есть разумный шанс, что денежно-кредитная политика станет проще.

"В течение определенного периода времени важным является рост производительности. Существует краткосрочный и долгосрочный долговой цикл. Это структура, на которую Bridgewater Associates смотрит при инвестировании", — сказал Далио.

По мнению Далио, есть реальная проблема с точки зрения количества долгов, которые США должны будут продать остальному миру в ближайшие несколько лет.

"Кто собирается купить эту сумму долга? Это будет проблемой. Нормальной эволюцией будет глобализация", — сказал он.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Международном валютном фонде в ближайшие годы прогнозируют наступление нового мирового финансового кризиса из-за падения стоимости основных сырьевых продуктов.