Уже подали документы: как выглядит список кандидатов в Президенты Украины

28 человек по состоянию на 23 января подали документы в Центральную избирательную комиссию на участие в президентских выборах, которые состоятся в марте 2019 года. Стоит отметить, что 13 из них ЦИК зарегистрировала, 6 — в регистрации отказала, передает ONLINE.UA.

Первым официально зарегистрированным кандидатом в Президенты Украины стал экс-министр экологии и природных ресурсов Украины, юрист Игорь Шевченко. Он подал документы 31 декабря.

Также в последний день 2018 года документы в ЦИК подал правозащитник и экономист из Броваров Владимир Ратуш. По его словам, с большими политическими силами он не связан, однако в прошлом был членом партии "Народно-трудовой союз украинцев".

Утром 3 января документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатом на выборах президента Украины подал лидер Социал-демократической партии, народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Каплин.

Четвертым официально зарегистрированным кандидатом в Президенты Украины стал Валентин Наливайченко. За его кандидатуру 3 января единогласно проголосовали делегаты съезда партии "Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко "Справедливость". После этого, он сразу подал документы в Центральную избирательную комиссию и прошел регистрацию.

Также 3 января подал в ЦИК документы глава Аграрной партии Виталий Скоцик.

Городской глава Львова и лидер партии "Объединение "Самопомич" Андрей Садовый последним 3 января подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом на выборах президента Украины.

10 января документы в Центризбирком подал Виталий Куприй – народный депутат, избранный в 2014 году в мажоритарном округе на Днепропетровщине. В парламент он выдвигался от "Блока Петра Порошенко", однако в 2015 году вышел из фракции БПП.

Еще одним кандидатом в президенты стал глава Политической партии "наши" внефракционный народный депутат Евгений Мураев. Документы в ЦИК он сдал 11 января.

А уже в субботу, 12 января, документы в Центральную избирательную комиссию подал лидер политической партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко. Он рассказал, что уже внес залог в размере 2,5 миллиона гривен. По словам политика, большая часть суммы – это деньги его партии, сам же Гриценко добавил к залогу собственные 100 тысяч гривен.

15 января Центральная избирательная комиссия получила документы на регистрацию от лидера партии "5.10" Геннадия Балашова, которые подал уполномоченный представитель этой партии.

16 января документы для участия в выборах в ЦИК внесла народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Ольга Богомолец.

Кроме нее, документы в ЦИК в среду подал экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров. Он идет на выборы как самовыдвиженец.

17 января документы в ЦИК принес кандидат в президенты от партии "Укроп", нардеп и владелец горнолыжного курорта "Буковель" Александр Шевченко. Также в этот день лично в ЦИК подал заявление и принес документы для регистрации "опоблоковец" Юрий Бойко.

21 января в ЦИК с документами о регистрации кандидатом на должность президента пришел лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко.

Народный депутат от фракции "Оппозиционный блок" Александр Вилкул и выдвинутый кандидатом в президенты от Социалистической партии Украины Илья Кива подали документы в ЦИК 22 января.

Также во вторник документы в Центральную избирательную комиссию принес народный депутат от фракции "Блока Петра Порошенко" Аркадий Корнацкий. Он идет на президентские выборы как самовыдвиженец.

Утром 23 января по ЦИК пришла лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко и подала документы для регистрации кандидатом в президенты на выборах.

Кроме Тимошенко, в ЦИК в среду документы принес лидер партии "Народный контроль" Дмитрий Добродомов.

Центральная избирательная комиссия официально зарегистрировала Игоря Шевченко, Виталия Скоцика, Андрея Садового, Анатолия Гриценко, Сергея Каплина, Валентина Наливайченко, Евгения Мураева, Виталия Куприя, Геннадия Балашова, Ольгу Богомолец, Романа Насирова и Олександара Шевченко. А документы Ляшко, Корнацкого, Кивы и Вилкула ЦИК зарегистрирует в ближайшие дни.

На рассмотрении в ЦИК документы Олега Ляшко, Александра Вилкула, Ильи Киви, Аркадия Корнацкого, Юлии Тимошенко, Дмитрия Добродомова, Константина Черкасова, Александра Приданова и Виктора Лебединца, которые будут рассмотрены в ближайшее время.

Как сообщал ONLINE.UA, выборы президента Украины назначены на 31 марта 2019 года. Соответствующее постановление 28 ноября подписал председатель Верховной Рады Андрей Парубий