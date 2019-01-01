ЦИК Украины неожиданно обратилась к международному сообществу: что случилось

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Центральная избирательная комиссия напоминает, что РФ признана страной-агрессором и оккупантом в Украине, и просит иностранные государства и международные организации учитывать это во время принятия решений о направлении официальных наблюдателей на выборы президента, передает ONLINE.UA со ссылкой пресс-службу ЦИК.

"Комиссия обращает внимание всех иностранных государств и международных организаций, которые намерены осуществлять наблюдение за ходом избирательного процесса, что... Российскую Федерацию признано государством-агрессором, которая совершает преступление против Украины и осуществляет временную оккупацию части ее территории", — говорится в сообщении.

Кроме того, в ЦИК напомнили об уголовной ответственности за пересечение границы Украины для причинения вреда интересам государства, или лицом, которому запрещен въезд на территорию Украины, или представителями подразделений вооруженных сил или других силовых ведомств государства-агрессора вне пунктов пропуска или по поддельным документам.

Отмечается, что подобным напоминанием Центризбирком хочет "минимизировать риски и угрозы вмешательства Российской Федерации в проведении выборов".