В ЕС объяснили, чего ждать после выхода России из Совета Европы

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Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд утверждает, что его попытки оставить Россию в составе организации не связаны с российским финансированием организации. С данным заявлением он выступил во время общения с журналистами в Страсбурге, передает ONLINE.UA.

По словам политика,финансовый вопрос не является определяющим в определении того, сохранит ли Россия должность члена Совета Европы.

"Это не вопрос денег. Это вопрос того, кто что хочет и кто к какому пространству принадлежит... Мое мнение однозначное. Россия принадлежит к Европе", — заявил он.

Кроме того, Ягланд считает, что выход России из состава СЕ спровоцирует ухудшение ситуации с соблюдением прав человека.

"Если Россия выйдет из конвенции, она очень резко изменится", — заявил он.

Отметим, сейчас в Страсбурге продолжается дискуссия о том, что делать с Россией, которая находится под санкционным давлением в ПАСЕ и полностью остановила уплату взносов в бюджет Совета Европы, требуя полностью отменить санкционный механизм. Вклад РФ колеблется в составляет примерно 33 млн евро, или 7% от бюджета организации.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что в России сделали заявление о возвращении в ПАСЕ в 2019 году.