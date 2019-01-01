США направили свою разведку в Крым - первые подробности

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Украинский милитарный портал сообщает, что Военно-воздушные силы США направили самолет разведки Boeing RC-135 V для патрулирования у побережья оккупированного Россией Крымского полуострова и Черноморского побережья вблизи Новороссийска, передает ONLINE.UA.

Указано, что самолет с позывным REMIT41 начал патрулирование около 9 часов утра по киевскому времени. Базируется Boeing RC-135 V на авиабазе Суда-Бей на острове Крит в Греции.

Стоит отметить, что Boeing RC-135 — семейство крупных разведывательных самолетов, используемых ВВС США и Королевскими ВВС для сбора, обработки и передачи разведывательной информации.

Напомним, ранее патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8 A Poseidon провел новую разведку в районе Керченского пролива. Он в течение нескольких часов летал у берегов Крыма, подлетая к ним на близкое расстояние до 30 км.

Следует отметить, что патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8 A Poseidon предназначен для обнаружения и уничтожения подводных лодок, а также участия в противокорабельных и спасательных операциях. РосСМИ сообщили, что во время разведывательного полета разведчик ВМС США находился над международными водами Черного моря и в воздушное пространство России не вмешивался.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в МИД сделали тревожное заявление о дальнейшей агрессии России — там не исключают, что Россия может продолжить акты агрессии против Украины, как на море, так и на суше. Не исключено, что агрессор будет действовать по похожему на грузинский сценарию.