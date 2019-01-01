Филарет назвал событие, которое станет окончательной победой для ПЦУ

Патриарх Филарет во Владимирском кафедральном соборе заявил, что обретение Православной церковью Украины Томоса об автокефалии является чрезвычайно важным событием, однако окончательной победой для ПЦУ станет объединение всего украинского православия.

Таким мнением он поделился во время божественной литургии по случаю своего 90-летия , передает ONLINE.UA.

"Кроме долгих лет Господь дал мне силу, которая дает возможность работать, и я рад, что спустя более чем 25 лет, мы все же достигли того дня, когда нашу церковь признали автокефальной не только Вселенский патриарх, от которого мы получили Томос, но и другие церкви", – сказал патриарх.

Филарет также отметил, что для него это большая награда, потому что "в 1992 году, когда нас осталась небольшая горстка, а все архиереи и духовенство предали Украину и предали украинскую церковь, тогда мало кто верил, что будет автокефальная церковь и она будет признана".

Однако, по словам патриарха, он был убежден, что наступит время и Украина получит Поместную церковь.

"Мы были ничтожные, как горчичное зерно, а победили, получив Томос. Но это не окончательная победа – мы еще не объединили все украинское православие, а нам надо объединить все украинское православие в единую независимую поместную Украинскую автокефальную православную церковь. Это наша задача", — подчеркнул Филарет.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее Филарет заявил, что РФ готовит почву для того, чтобы вмешаться в Украину с военной силой.