Офицер РФ создал целую агентурную сеть из женщин в оккупированном Луганске: как и зачем

Подполковник военной разведки России Александр Сазонов выполнял указания Южного оперативного командования Вооруженных Сил РФ в захваченном Луганске и регулярно прибегал к подрывной деятельности. Об этом рассказала его любовница на допросе в СБУ, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Цензор.НЕТ".

По словам женщины, в обязанности Сазонова входило не только "помогать советами" пророссийским боевикам самопровозглашенной "ЛНР", но и проводить разведку в интересах России, устраивать диверсии на подконтрольных Украине территориях и создавать там агентурную сеть.

Любовница офицера добавила, что Сазонов использовал в качестве информаторов преимущественно женщин. Она познакомилась с русским офицером в ресторане. Тогда он представился сотрудником "прокуратуры ЛНР".

"На тот период я, наверное, очень устраивала Сашу. Кроме отношений, у меня были нормальные доходы, и я периодически помогала ему деньгами в те моменты, когда они у него внезапно заканчивались. Деньги уходили на рестораны, шли в кафе, на различные пьянки-гулянки. Это продолжалось около года, пока у меня были хорошие деньги, пока я хорошо зарабатывала. По просьбе Саши снимала для них дом, который они использовали как базу для работы. Дом по адресу Винницкая, 15. Я его подыскала, потом оплачивала коммуналку. До того момента, пока не начались проблемы на работе и доходы упали. Я имела доступ ко всем отчетам и секретным документам, с которым работал Саша", – рассказала женщина.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее СБУ разоблачила группу интернет-агитаторов, которых российские спецслужбы привлекли к подготовке к вмешательству в выборы президента Украины в 2019 году. На данный момент их деятельность заблокирована в сети.