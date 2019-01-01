Эксперт назвал год, когда Украина может стать членом ЕС

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Премьер-министр Литвы, кандидат на пост генерального секретаря Совета Европы Андрюс Кубилюс заявил, что Литва и Польша будут продвигать в Евросоюзе стратегическую инициативу относительно получения Украиной в 2027 году перспектив членства в ЕС, передает ONLINE.UA.

Он подчеркнул, что Польша и Литва во время своего председательства в ЕС будет пытаться продвигать вопрос о присоединении к нему Украины.