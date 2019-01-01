Эксперт назвал год, когда Украина может стать членом ЕС

Премьер-министр Литвы, кандидат на пост генерального секретаря Совета Европы Андрюс Кубилюс заявил, что Литва и Польша будут продвигать в Евросоюзе стратегическую инициативу относительно получения Украиной в 2027 году перспектив членства в ЕС, передает ONLINE.UA.
Он подчеркнул, что Польша и Литва во время своего председательства в ЕС будет пытаться продвигать вопрос о присоединении к нему Украины.
"Мы к нынешнему "плану Маршалла" добавили новую составляющую. Это часть вторая, скажем так, которую назвали "
Украина-2027". В этом плане, мы, возможно, обсудим в Украине еще до выборов, указано очень четко. 2027-й– это год, когда Литва во второй раз будет председательствовать в Европейском Союзе. До нас в 2025 году будет председательствовать Польша. Сейчас с поляками обсуждается вопрос о необходимости создания такой стратегической связи. То есть обе страны во время своих председательств могут нарушать амбициозную вопрос, чтобы ЕС пришел к очень конкретному решению о дальнейшем продвижении Украины к Евросоюзу", – заявил он.
По словам политика, речь идет о предоставлении Украине конкретных перспектив членства в Евросоюзе.
"Мы постараемся это сделать. Но при условии, что сама Украина тоже выполнит свое домашнее задание до 2025-2027 годов. Окно возможностей есть", – подчеркнул Кубилюс.
Как сообщал ONLINE.UA, ранее канцлер Германии Ангела Меркель называла главное условия мирного и безопасного существования в Европе.