Эксперт назвал год, когда Украина может стать членом ЕС

Эксперт назвал год, когда Украина может стать членом ЕС

  |  Политика   |   Читати українською
Фото: pixabay.com

Премьер-министр Литвы, кандидат на пост генерального секретаря Совета Европы Андрюс Кубилюс заявил, что Литва и Польша будут продвигать в Евросоюзе стратегическую инициативу относительно получения Украиной в 2027 году перспектив членства в ЕС, передает ONLINE.UA.

Он подчеркнул, что Польша и Литва во время своего председательства в ЕС будет пытаться продвигать вопрос о присоединении к нему Украины.

"Мы к нынешнему "плану Маршалла" добавили новую составляющую. Это часть вторая, скажем так, которую назвали "Украина-2027". В этом плане, мы, возможно, обсудим в Украине еще до выборов, указано очень четко. 2027-й – это год, когда Литва во второй раз будет председательствовать в Европейском Союзе. До нас в 2025 году будет председательствовать Польша. Сейчас с поляками обсуждается вопрос о необходимости создания такой стратегической связи. То есть обе страны во время своих председательств могут нарушать амбициозную вопрос, чтобы ЕС пришел к очень конкретному решению о дальнейшем продвижении Украины к Евросоюзу", – заявил он.

По словам политика, речь идет о предоставлении Украине конкретных перспектив членства в Евросоюзе.

"Мы постараемся это сделать. Но при условии, что сама Украина тоже выполнит свое домашнее задание до 2025-2027 годов. Окно возможностей есть", – подчеркнул Кубилюс.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее канцлер Германии Ангела Меркель называла главное условия мирного и безопасного существования в Европе.

Источник: ONLINE.UA Теги: Украина, Польша, Литва, ЕС
Новости других СМИ
В ЕС объяснили, чего ждать после выхода России из Совета Европы
В ЕС объяснили, чего ждать после выхода России ...
"Это абсолютно неприемлемо!": в России разозлились на жесткое требование США
"Это абсолютно неприемлемо!": в Росси...
Пропагандист Путина назвал Украину "землей русских людей"
Пропагандист Путина назвал Украину "землей...
Выход заблокирован: почему США не смогут покинуть НАТО
Выход заблокирован: почему США не смогут покину...
Курс валют на сегодня 23 января - доллар стал дешевле, евро подешевел
Курс валют на сегодня 23 января - доллар стал д...
"Ужасный президент!": известный политик безжалостно раскритиковал Макрона
"Ужасный президент!": известный полит...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Статьи