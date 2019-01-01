Новый скандал: Джонни Депп предоставил доказательства, что не бил экс-жену Эмбер Херд

Новый скандал: Джонни Депп предоставил доказательства, что не бил экс-жену Эмбер Херд

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Джонні Депп (фото — flickr.com)

Всемирно известный актер Джонни Депп предоставил новые доказательства того, что не бил свою бывшую жену Эмбер Херд и все ее заявления являются просто клеветой, передает ONLINE.UA со ссылкой на TMZ.

Указано, что доказательства Депп добавил к иску против газеты Sun, которая опубликовала статью о его ссоре с Эмбер Херд. Тогда журналист издания в мае 2016 года с уверенностью заявил, что Депп бьет свою жену и раскритиковал писательницу Джоан Роулинг за то, что она позволила актеру продолжать сниматься в франшизе "Фантастические звери". Также голливудский актер хочет взыскать с издания 260 тысяч долларов.

"Для опровержения обвинений в избиении жены адвокаты Джонни Деппа предоставили видеозаписи с камер наблюдения и показания очевидцев, которые утверждают, что видели следы побоев на лице Херд в тот день, когда муж якобы ее избил. Кроме того, по словам свидетелей, травмы у нее появились только через 6 дней. По словам Деппа, Герд сама себя искалечила, чтобы его опорочить", — сказано в сообщении.

Напомним, скандал разгорелся после того, как Херд рассказала о том, как Джонни Депп 21 мая 2016 года бросил ей в лицо телефон и избил. Впоследствии в сети появились ее фотографии, на которых Эмбер показала синяки на лице.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что голливудский актер Джонни Депп впервые прокомментировал скандальный развод с известной актрисой Эмбер Херд.

Источник: ONLINE.UA Теги: Джонни Депп, Ембер Герд, насилля, суд
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