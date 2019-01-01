Поступили тревожные новости с Донбасса

Отмечается, что боец пропал около 4:00 в районе выполнения боевого задания на одном из наблюдательных постов.
Сейчас военного ищут и принимают меры для скорейшего установления его места пребывания.
Напомним, 22 января председатель Донецкой военно-гражданской администрации Александр Куць сообщил, что боевики ОРДО обстреляли саперов Службы чрезвычайных ситуаций Украины.
Указано, что это произошло, когда украинские саперы и газовики проводили работы по обследованию газопровода Марьинка-Красногоровка, имея подтверждение режима тишины, в сопровождении зеркального патруля наблюдателей миссии ОБСЕ. Наблюдатели ОБСЕ оставались на дороге. Саперы и газовики работали в поле.
Как сообщал ONLINE.UA, Россия готовит диверсионно-террористический акт на Донбассе с применением химического оружия. На восток Украины уже прибыли российские специалисты по химическим, боевым и ядовитым веществ, среди которых не только российские военные, но и сотрудники ФСБ и спецслужб России.