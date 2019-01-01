Поступили тревожные новости с Донбасса

Поступили тревожные новости с Донбасса

  |  Украина   |   Читати українською
Фото: facebook.com/pressjfo.news

В районе Павлополя Донецкой области пропал украинский военнослужащий разведывательного взвода одного из подразделений 79-й десантно-штурмовой бригады из Николаева. Произошло это 23 января, передает ONLINE.UA со ссылкой на Facebook-страницу бригады.

Отмечается, что боец пропал около 4:00 в районе выполнения боевого задания на одном из наблюдательных постов.

Сейчас военного ищут и принимают меры для скорейшего установления его места пребывания.

 
Напомним, 22 января председатель Донецкой военно-гражданской администрации Александр Куць сообщил, что боевики ОРДО обстреляли саперов Службы чрезвычайных ситуаций Украины.

Указано, что это произошло, когда украинские саперы и газовики проводили работы по обследованию газопровода Марьинка-Красногоровка, имея подтверждение режима тишины, в сопровождении зеркального патруля наблюдателей миссии ОБСЕ. Наблюдатели ОБСЕ оставались на дороге. Саперы и газовики работали в поле.

Как сообщал ONLINE.UA, Россия готовит диверсионно-террористический акт на Донбассе с применением химического оружия. На восток Украины уже прибыли российские специалисты по химическим, боевым и ядовитым веществ, среди которых не только российские военные, но и сотрудники ФСБ и спецслужб России.

Источник: ONLINE.UA Теги: Украина, Донбасс, разведка, исчезновение
Новости других СМИ
Эксперт назвал год, когда Украина может стать членом ЕС
Эксперт назвал год, когда Украина может стать ч...
Офицер РФ создал целую агентурную сеть из женщин в оккупированном Луганске: как и зачем
Офицер РФ создал целую агентурную сеть из женщи...
Филарет назвал событие, которое станет окончательной победой для ПЦУ
Филарет назвал событие, которое станет окончате...
"У родителей просто нет денег": где в России дети теряют сознание от голода
"У родителей просто нет денег": где в...
Прогноз погоды в Украине на четверг - 24 января
Прогноз погоды в Украине на четверг - 24 января
США направили свою разведку в Крым - первые подробности
США направили свою разведку в Крым - первые под...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Статьи