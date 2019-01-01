Поступили тревожные новости с Донбасса

Отмечается, что боец пропал около 4:00 в районе выполнения боевого задания на одном из наблюдательных постов.

Сейчас военного ищут и принимают меры для скорейшего установления его места пребывания.

Напомним, 22 января председатель Донецкой военно-гражданской администрации Александр Куць сообщил, что боевики ОРДО обстреляли саперов Службы чрезвычайных ситуаций Украины.

Указано, что это произошло, когда украинские саперы и газовики проводили работы по обследованию газопровода Марьинка-Красногоровка, имея подтверждение режима тишины, в сопровождении зеркального патруля наблюдателей миссии ОБСЕ. Наблюдатели ОБСЕ оставались на дороге. Саперы и газовики работали в поле.