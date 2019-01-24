Курс валют на сегодня 24 января - доллар подешевел, евро стал дешевле

На четверг, 24 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар подешевел, евро стал дешевле.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 24 января цена доллара США составит 27 гривен 7 копеек. Таким образом цена американского доллара стала на 19 копеек меньше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько понизилась и на сейчас курс евро составляет 31 гривна 49 копеек, что в свою очередь на 18 копеек меньше чем в среду, 23 января.

В среду, 23 января, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 27.87/27.81 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 31.64/31.57 грн.

Иногда деньги обходятся нам слишком дорого. — Ральф Уолдо Эмерсон

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